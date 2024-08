L’Austria vince l’Europe Cup di basket 3×3 maschile! Nell’arena allestita a Vienna la compagine biancorossa batte la Serbia per 18-17 nella finale per il primo posto, in una sfida equilibrata dall’inizio fino al termine del tempo previsto con i serbi che ci hanno creduto fino all’ultimo.

I padroni di casa, spinti dal tifo del pubblico viennese, spingono sull’acceleratore fin da subito (4-1). La Serbia fatica a contenere l’attacco austriaco perfetto anche da oltre l’arco (6-3), con i balcanici che però reagiscono e si portano ad un solo punto di svantaggio (8-7). L’Austria risponde prontamente e ristabilisce il +3 (10-7), con Stojacic che attacca benissimo il ferro per il -1 (10-9). La sfida rimane sul filo dell’equilibrio (12-11), ma la Serbia riesce a mettere la freccia col canestro pesante di Brankovic (12-14). L’Austria torna a segnare dopo un breve black-out (13-15), con Blazan che appoggia per il -1 (14-15). I biancorossi riescono anche a rimettere il naso avanti (16-15), con i balcanici che rimangono in scia a meno di un minuto dal termine. Ci pensa Söhnel a mettere il punto decisivo per il 18-17 con cui l’Austria sale sul tetto d’Europa del basket 3×3!

Nella finale per il terzo/quarto posto la Lituania vince in rimonta contro la Svizzera per 21-18 dopo aver pagato un avvio poco felice (3-9). Janusevicius e compagni sono riusciti a risalire la china mettendo la freccia a metà parziale (14-12), prendendo un margine di sicurezza nel finale e respingendo gli assalti svizzeri fino al 21-18 con cui si aggiudicano la sfida per il terzo posto continentale.