Basket 3×3, la Lettonia imbattuta conquista le semifinali alle Olimpiadi. Gli USA tornano in gioco

A Si è conclusa la quarta giornata per quanto riguarda il torneo di basket 3×3 alle Olimpiadi di Parigi 2024. E con ancora un solo match da giocare per tutte le formazioni la prima certezza è che la Lettonia andrà direttamente alle semifinali, mentre l’Olanda e la Serbia sono certe di essere almeno ai play-in. Per il resto si deciderà tutto domani.

La giornata è iniziata con Lituania-Cina, sfida fondamentale per entrambe le squadre, con i lituani a caccia di una vittoria per consolidare il posto nei play-in e puntare alla top 2, mentre i cinesi erano quasi all’ultima spiaggia per provare ad arrivare alla seconda fase. Ma la Lituania domina fin dall’inizio, portandosi sul 7-1 dopo 1’30” di gioco, poi gestisce e vince 21-16. Molto più equilibrato il match tra Polonia e Olanda, entrambe appaiate in piena zona play-in. Si lotta punto a punto, con gli olandesi che provano un primo allungo, ma subito reagiscono i polacchi e si gira la boa di metà tempo sul 10-10. Non si spezza l’equilibrio col passare dei minuti, ma a 3’ dalla sirena l’Olanda dà lo strappo decisivo. Un parziale di 5-1 in meno di un minuto e poi gli olandesi gestiscono e si impongono 21-17.

Sono tornati subito in campo Olanda e Lituania nel sesto match del torneo per loro. Reduci entrambe da una vittoria, chi vince conquista matematicamente almeno i play-in e punta alla top 2, chi perde dovrà sudare anche domani. L’avvio è equilibrato, con una lunga fase di studio, ma a cavallo di metà tempo è l’Olanda a dare il primo scossone al match, con un parziale che porta gli olandesi sul +4. Non demorde, però, la Lituania che resta in partita fino alla fine, anche se non richiude il gap e l’Olanda si impone 19-18. Primo match della giornata, invece, per Francia e Lettonia, con i padroni di casa obbligati a vincere e lettoni che vogliono continuare la striscia da imbattuti. E sono i lettoni che fin da subito provano a fare la parte delle lepri, anche se i transalpini non lasciano scappare la Lettonia. L’equilibrio non si spezza, anche se la Francia non chiude mai il gap. Fino a 1’13” dalla fine, quando i padroni di casa impattano sul 20-20. Ma non basta, perché a 41” dalla sirena un tiro da 2 punti di Nauris Miezis regala alla Lettonia la vittoria per 22-20.

Nel tardo pomeriggio si è tornati in campo con una vera sfida da dentro o fuori, con in campo la Francia, ferma a 2 vittorie, e gli USA, a quota zero e obbligati a vincere per non essere eliminati in largo anticipo. Prova il primo allungo la Francia, che va a +4, ma subito rispondono gli americani e inizia un elastico con i padroni di casa sempre avanti. Ma a meno di due minuti dalla fine gli USA prima impattano, poi passano in vantaggio e vengono subito raggiunti dai transalpini, in un finale al cardiopalma. A 1’ dalla sirena gli americani vanno sul +2, la Francia non riesce a ribaltare la situazione e gli USA vincono 21-19, rientrando in corsa per i play-in. Sfida al vertice, invece, tra Lettonia e Serbia, con i lettoni primi a punteggio pieno e serbi che vogliono ricucire il gap. E dura due minuti l’equilibrio, poi la Lettonia si conferma la formazione più forte in questa prima fase e allunga inesorabilmente e chiude senza problemi con un netto 21-14.

La giornata si è chiusa in serata con gli ultimi due match. Si è iniziato con Serbia-Polonia, match che poteva dare ai serbi la certezza di un posto almeno nei play-in, mentre per la Polonia era fondamentale per staccarsi dalle ultime posizioni della classifica. E la Serbia parte subito forte, creando in meno di due minuti un gap di 5 punti e, soprattutto, rendendo difficile agli avversari trovare la via del canestro. E il match si chiude dopo 7’30” con la Serbia che domina 21-12 e stacca almeno il biglietto per i play-in. Spareggio “salvezza”, infine, tra Cina e USA. Chi perde è praticamente eliminato, chi vince si giocherà tutto domani nell’ultima partita della prima fase. Avvio che vede gli americani fare la partita, ma i cinesi restano sempre a un possesso massimo di distanza e match che non si sblocca. A 3′ dalla sirena un fallo antisportivo cinese rilancia il tentativo di allungo USA che volano sul +6, poi permettono alla Cina di dimezzare il gap, ma il tempo è troppo poco per i cinesi, ormai virtualmente eliminati. Vincono gli USA 21-17 e rientrano in corsa per i play-in.

BASKET 3×3: RISULTATI DI OGGI

Lituania-Cina 21-16

Polonia-Olanda 17-21

Olanda-Lituania 19-18

Francia-Lettonia 20-22

Francia-Stati Uniti 19-21

Lettonia-Serbia 21-14

Serbia-Polonia 21-12

Cina-Stati Uniti 17-21

BASKET 3×3: CLASSIFICA

Lettonia 6, Serbia 4, Olanda 4, Lituania 3, USA 2, Francia 2, Polonia 2, Cina 1