Si è conclusa una giornata intricatissima, quella della chiusura dei gironi, per quanto riguarda il basket 3×3 femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. In realtà, dovremmo dire parte di giornata, visto che stasera ci saranno i primi due quarti di finale del torneo a cinque cerchi. Innanzitutto, i risultati.

La sola certezza è e resta il primo posto della Germania, vittoriosa per 18-15 sulla Spagna in un match che avrebbe avuto i perfetti crismi per non lasciare tranquille le tedesche. Che, invece, chiudono con sei vittorie e avanzano direttamente in semifinale assieme alle iberiche.

Questo anche in virtù degli altri risultati. La Spagna avrebbe potuto subire il sorpasso dell’Australia, che però ha dovuto cedere il passo alla Francia all’overtime. Le transalpine, nonostante questo successo con i 7 di Guapo, devono lasciare un torneo di casa sul quale avevano puntato tantissimo. Nonostante questo, impediscono alle aussie di chiudere seconde e, anzi, le spediscono al quinto posto.

Il Canada, inoltre, si rende a sua volta decisivo non solo perché batte di due punti l’Azerbaigian, ma anche perché questo successo elimina la formazione che di asiatico aveva poco e di quota americana, con tre naturalizzate, aveva davvero tanto. Infine, altro successo di strettissima misura di Team USA sulla Cina, che però riesce a salvarsi con il sesto posto.

La situazione a fine gironi è questa: la Germania entra direttamente in semifinale nella parte alta del tabellone, la Spagna fa lo stesso in quella bassa. Le partite che si giocheranno stasera dalle 21:30 determineranno le altre semifinaliste. In particolare, il Canada se la vedrà con l’Australia per affrontare le tedesche, gli States dovranno paradossalmente ritrovare la Cina per giocarsela con le iberiche.

BASKET 3×3 FEMMINILE: RISULTATI FINALI GIRONI OLIMPIADI PARIGI 2024

Azerbaigian-Canada 19-21

Spagna-Germania 15-18

Francia-Australia 18-16

Cina-USA 12-14

CLASSIFICA

1 Germania 6-1

2 Spagna 4-3 (avulsa: 2-1 e 115 punti fatti)

3 USA 4-3 (avulsa: 2-1 e 108 punti fatti)

4 Canada 4-3 (avulsa: 1-2 e 129 punti fatti)

5 Australia 4-3 (avulsa: 1-2 e 127 punti fatti)

6 Cina 2-5 (avulsa: 1-1 e 107 punti fatti)

7 Azerbaigian 2-5 (avulsa: 1-1 e 106 punti fatti)

8 Francia 2-5 (avulsa: 1-1 e 99 punti fatti)