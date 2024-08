Baseball: rivoluzione per gli Europei 2025. Ecco la sede e il nuovo format

La rassegna continentale della rivoluzione. Potrebbe essere questo il modo più congegnale per descrivere i Campionati Europei 2025 di baseball che, adesso finalmente è ufficiale, si svolgeranno nei Paesi Bassi, precisamente a Rotterdam, dal 20 al 27 settembre del prossimo anno, presso il Neptunus Familiestadion.

Dopo tre edizioni, la WBSC ha deciso di apporre delle modifiche sostanziali alla competizione, stravolgendo l’intera struttura del torneo. Si passerà infatti da due gironi da otto squadre a quattro gironi composti da quattro team. Le migliori otto formazioni dell’Europeo 2023 verranno collocate nei raggruppamenti A e B: un modo per consentire alle squadre che provengono dal basso di provare a conquistare comunque un posto in finale, modus operandi che ricalca di fatto quello della Serie A nostrana.

I quattro gruppi si sfideranno nel classico girone all’italiana dove, al termine della prima fase, le migliori dei gruppi C e D sfideranno le terze e le quarte dei gruppi A e B. Il giorno successivo sarà invece la volta delle prime e le seconde dei Gruppi A e B; seguirà poi il tabellone a scontri incrociati delle top 8, fino a sfociare nelle finali per il bronzo e per l’oro.

Si prospetta dunque una sfida entusiasmante per l’Italia, chiamata a riscattarsi dopo un’edizione del 2023 al di sotto delle aspettative. Del resto, la location è molto cara ai nostri colori, considerando che proprio a Rotterdam gli azzurri conquistarono l’ultimo oro continentale, ormai nel lontano 2012.