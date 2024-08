Bagnaia +5 su Martin nel Mondiale, 9 Gran Premi al termine: a chi sono favorevoli i prossimi circuiti

Francesco Bagnaia ha sfruttato in maniera perfetta il feudo Ducati al Red Bull Ring di Spielberg, facendo doppietta nel Gran Premio d’Austria e vincendo in questo scenario per la terza volta nella sua carriera. Si tratta di un uno-due fondamentale ai fini della classifica del Mondiale: Pecco si presentava all’appuntamento austriaco a -3 da Martin e se ne va a +5: 275 punti a 270.

Sarà una sfida equilibratissima tra i due fino probabilmente all’ultimo Gran Premio di Valencia come accaduto lo scorso anno, ma già il prossimo circuito potrebbe essere amico di Bagnaia. Ad Aragon lo scorso anno non si è corso, ma nel 2021 il piemontese vinse e fece la pole position e nel 2022 fece la pole position e arrivò secondo dietro a Enea Bastianini.

L’appuntamento di Misano dal 6 all’8 settembre potrebbe essere invece una lotta spalla a spalla a tre: Marc Marquez in Honda ha vinto ben sei volte il circuito dedicato a Marco Simoncelli, Bagnaia ha vinto nel 2021 e nel 2022 e ha trionfato anche nella classe Moto2 nel 2018, mentre Jorge Martin fece doppietta lo scorso anno, sfruttando anche un Pecco ammaccato dopo la terribile caduta di Barcellona. Poi ci sarà il bis a Misano dal 20 al 22 settembre prima di cominciare la stagione asiatica-oceanica con l’Indonesia.

Insomma, un obiettivo ragionevole per Bagnaia potrebbe essere quello di arrivare al Gran Premio di Mandalika con un vantaggio superiore a quello attuale rispetto a Martin, sfruttando piste che gli sono state sempre amiche per poi gestire e difendersi in qualche appuntamento asiatico che gli è sempre stato più sgradito. Ma la certezza è che bisognerà limitare al minimo i passi falsi perché sarà una lotta ruota a ruota, punto a punto.