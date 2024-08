Badminton: la finale olimpica del doppio maschile sarà tra Liang/Wang e Lee/Wang

Giornata dedicata alle semifinali per quanto riguarda il doppio maschile nel badminton alle Olimpiadi di Parigi 2024. La finale sarà tra Cina e Taipei, una sfida equilibratissima.

I grandi favoriti, testa di serie numero uno del tabellone, Liang/Wang, riescono a superare in tre game la sorpresa del torneo, i malesi Chia/Soh. 21-19, 15-21, 21-17 il risultato di una sfida veramente spettacolare.

Proveranno a difendere il titolo conquistato a sorpresa in quel di Tokyo gli atleti di Taipei Lee/Wang: una coppia olimpica che anche in questo torneo ha dato spettacolo. Dopo un super primo game, i danesi vice campioni del mondo in carica Astrup/Rasmussen vengono sconfitti 18-21, 21-17, 21-10.

Le finali saranno disputate dopodomani.