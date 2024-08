Badminton: alle Olimpiadi Sen vince il derby indiano, Zheng/Huang non sbagliano

Una nuova giornata di incontri per i tornei di badminton alle Olimpiadi di Parigi 2024 è andata in archivio. Tanti i risultati arrivati dai cinque tabelloni dello sport col volano, riguardanti gli ottavi o i quarti di finali. Ecco come sono andate le cose.

Singolare femminile

Le giapponesi Akane Yamaguchi e Ohori Aya, abili rispettivamente a piegare la thailandese Katethong e a singaporiana Jia Min Yeo, la spagnola Carolina Marin (3 volte campionessa del mondo), che ha avuto la meglio sull’americana Beiwen Zhang, la cinese He Bing Jiao, che l’ha spuntata sulla popolarissima indiana Pusarla, l’indonesia Gregoria Tunjung, che l’ha spuntata sulla coreana Kim sono approdate ai quarti di finale.

Doppio femminile

Ai quarti di finale le favoritissime Chen/Jia non sbagliano superando 2-0 le sorelle bulgare Stoeva (21-15, 21-8), così come le giapponese Matsuyama/Shida sulle danesi Fruergaard/Thygesen (21-7, 21-12). Fuori tutte e due le coppie coreane: Baek/Lee e Kim/Kong salutano il torneo dopo aver rispettivamente ceduto contro le cinesi Liu/Tan (9-21, 9-13) e Tan/Thinaah (12-21, 13-21).

Singolare maschile

Il thailandese Kunlavut Vitidsarn ha la meglio sul nipponico Kenta Nishimoto per 2-1 (16-21, 21-14, 21-12), in un tabellone che ha visto il taiwanese Chou Tien Chen battere Kodai Naraoka (2-0; 21-12, 21-16), con il malese Lee Zii Jia in grado di eliminare il beniamino di casa Toma Junior Popov (2-0; 21-13, 24-22).

Nel derbyssimo indiano fra Prannoy H.S. e Lakshya Sen, a vincere è stato il secondo per 0-2 (12-21, 6-21), in un draw che ha visto anche il singaporiano Loh Kean Yew battere di misura il cinese Li Shi Feng (23-21, 21-15).

Doppio maschile

I malesi Chia/Soh sbattono fuori dal torneo gli indiani Rankireddy/Shetty al terzo set (13-21, 21-14, 21-16), così come hanno fatto i cinesi Liang/Wang spuntandola sugli indonesiani Alfian/Ardianto (24-22, 22-20).

Le altre due coppie in semifinale sono quelle formate dai danesi Astrup/Rasmussen, capaci di eliminare i campioni del mondo coreani Kang/Seo (2-0; 21-19, 22-20), e quella dei taiwanesi campioni olimpici in carica Lee/Wang, abili nell’eliminare i meno quotati thailandesi Jomkoh/Kedren (21-14, 21-17).

Doppio Misto

Le semifinali del torneo hanno premiato i super accreditati Zheng/Huang e i coreani Kim/Jeong: i primi hanno eliminato i giapponesi Watanabe/Higashino (2-0; 21-14, 21-15), i secondi i connazionali campioni del mondo Seo/Chae in un match combattutissimo (21-16, 20-22, 23-21).