ATP Montreal, tanta pioggia in Canada: rinviati tutti i match a domani

Niente da fare. Le previsioni meteorologiche erano state chiare e il tutto si è confermato. Niente match per oggi nel Masters1000 di Montreal (Canada). Il passaggio della tempesta tropicale Debby, che ha portato una quantità d’acqua considerevole sull’area, inclusa la città citata, si è fatta sentire. Non si potuto fare altro quindi che cancellare tutto lo schedule odierno.

Secondo quanto riportano i media canadesi, oggi era la giornata più critica, visto che domani vi dovrebbe essere una schiarita. Una situazione però in evoluzione e, non a caso, la perturbazione potrebbe farsi sentire domenica 11 agosto, con tutti gli annessi connessi dal punto di vista dei match da recuperare.

Quello che si sa è che domani ci sarà il recupero completo delle partitepreviste quest’oggi, tra cui anche l’impegno di Jannik Sinner contro il cileno Alejandro Tabilo, valido per gli ottavi di finale, mentre Flavio Cobolli potrebbe affrontare un vero e proprio tour de force. Se il tennista romano dovesse imporsi contro il francese Arthur Rinderknech, allora dovrà giocare un altro incontro con il vincente della sfida tra Thanasi Kokkinakis e Hubert Hurkacz.

Terzo italiano in campo sarà Matteo Arnaldi, opposto allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, capace di eliminare uno dei pretendenti al titolo, il russo Daniil Medvedev.

PROGRAMMA ATP MONTREAL 2024

Court Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Thanasi Kokkinakis AUS vs [4] Hubert Hurkacz POL

2. Nuno Borges POR vs [PR] Kei Nishikori JPN

3. [1] Jannik Sinner ITA vs [15] Alejandro Tabilo CHI

4. [13] Holger Rune DEN vs [2] Alexander Zverev GER (non prima ore: 01:00)

5. [6] Casper Ruud NOR vs Sebastian Korda USA OR [9] Taylor Fritz USA

Court Rogers – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Flavio Cobolli ITA vs [Q] Arthur Rinderknech FRA

2. Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Matteo Arnaldi ITA

3. [Q] Brandon Nakashima USA vs [5] Andrey Rublev

4. [7] Grigor Dimitrov BUL vs Alexei Popyrin AUS (non prima ore: 22:00)

5. Flavio Cobolli ITA OR [Q] Arthur Rinderknech FRA vs [Q] Thanasi Kokkinakis AUS OR [4] Hubert Hurkacz POL (non prima ore: 01:00)

Court 5 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sebastian Korda USA vs [9] Taylor Fritz USA

2. Daniil Medvedev / Roman Safiullin vs [3] Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR

Court 9 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI