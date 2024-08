ATP Montreal, Jannik Sinner liquida in due set Alejandro Tabilio e giocherà i quarti nello stesso giorno

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 nel match degli ottavi di finale del Masters1000 di Montreal (Canada) contro il cileno Alejandro Tabilo in 1 ora e 21 minuti di partita. Un Sinner che ha faticato nei primi game a leggere il servizio del sudamericano (n.21 ATP), ma poi la differenza nella gestione dei punti importanti si è notata. Per via della pioggia di ieri, Jannik dovrà affrontare nelle prossime ore (non prima delle 01.00 italiane di domenica 11 agosto) il russo Andrey Rublev. Un doppio impegno non facile contro il moscovita.

Nel primo set i due giocatori procedono on serve, senza tentennamenti. Gli angoli mancini di Tabilo, specialmente con il servizio da sinistra, creano qualche grattacapo a Sinner. Il pusterese, però, nel settimo game trova il modo per creare dei dubbi nel suo avversario e nelle prime due palle break costruite è lucido. Avanti di un break, Sinner gestisce in maniera autorevole e archivia sul 6-4.

Nel secondo set Jannik cerca subito di aggredire in risposta l’avversario, per scappare nel punteggio e poter gestire la situazione con margine. L’azzurro è super pragmatico e con un terzo game perfetto crea lo strappo decisivo. Non concede chance di contro-break il n.1 ATP, mentre in risposta è sempre molto incisivo, prima non con una palla break (non sfruttata) nel quinto gioco e poi con due nel nono game, stavolta capitalizzate. Sul 6-3 la sfida è terminata.

Leggendo le statistiche, si deve evidenziare una percentuale di prime di servizio in campo non sufficiente per Sinner (52%), con cui però ha conquistato il 92% dei punti. Medie elevate anche con la seconda, visto il 61% dei quindici vinti.