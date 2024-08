ATP Montreal 2024, Arnaldi affronta Rublev in semifinale. I precedenti sono in parità

Ormai in quasi ogni torneo tennistico vediamo un italiano arrivare nelle fasi più calde. Una tendenza confermata anche a Montreal: non con Jannik Sinner, ma con Matteo Arnaldi. Prima semifinale 1000 per lui, ottenuta superando prima Alejandro Davidovich Fokina approfittando del suo ritiro nel terzo set e poi battendo Kei Nishikori in due set.

Tra lui e la finale più importante della sua giovane carriera c’è Andrey Rublev. Dopo una stagione altalenante (comunque caratterizzata dalla vittoria a Madrid) torna ad ottenere un risultato di rilievo battendo proprio un Sinner non al meglio ai quarti di finale. E ora il numero 8 al mondo, da lunedì numero 6, cerca la sesta finale in carriera di categoria.

Quella tra l’azzurro è il russo sarà la terza partita in carriera, con il bilancio in parità. La prima risale allo scorso anno a Vienna; Rublev si impose in maniera non agevole, ma mostrando comunque la sua superiorità con il risultato di 7-5 6-3, conquistando così la quarta qualificazione alle Finals consecutiva.

Rivincita dolcissima invece agli ultimi Roland Garros. Matteo seppe approfittare del momento difficile di Rublev, in quelle settimane più nervoso che mai, battendolo al terzo turno con un netto 7-6 6-2 6-4 conquistando così il pass per gli ottavi. Segno di come superare il numero 8 al mondo sia una missione difficile, ma non impossibile.