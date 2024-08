ATP Cincinnati, sarà Sinner-Zverev per la finale! Rune va spedito, si ritira Hurkacz

Sì sono formate le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Nonostante un po’ di pioggia caduta nella notte italiana, il programma è andato in porto e la prima sfida che è venuta fuori è quella tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il numero 1 del mondo aveva battuto in rimonta Andrey Rublev, stesso dicasi per il tedesco contro Ben Shelton.

Finisce con il punteggio di 3-6 7-6(3) 7-5 in favore del giocatore di Amburgo con lo statunitense che ha molto da recriminarsi per la gestione di alcuni dei momenti più importanti del match, come il tiebreak del secondo set, in cui ha servito particolarmente male non mettendo prime e la coda del terzo, quando ha di fatto regalato il break decisivo e poi in risposta ha sprecato una ghiotta chance per andare al tiebreak. Una semifinale che potremmo definire tra sopravvissuti.

Velocemente in semifinale Frances Tiafoe che ha usufruito del ritiro dopo il primo set vinto per 6-3 di Hubert Hurkacz, evidentemente precauzionale in vista dello US Open dopo i tanti match giocati tra Montreal e Cincinnati dopo l’operazione al ginocchio post Wimbledon. Poco brillante e non a suo agio negli spostamenti, il polacco ha deciso di non rischiare. Per il giocatore del Maryland uno dei risultati più importanti all’interno di una stagione non soddisfacente.

Affronterà Holger Rune: il danese ha vinto e convinto contro Jack Draper, prevalendo con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e un quarto. Una grande prestazione per il classe 2003 di Gentofte che sta cercando anch’egli di riscattare una stagione finora piena di problemi e discontinuità. In questo torneo sembra focalizzato sul campo, centrato, concentrato, sta servendo benissimo e sta giocando in maniera molto ordinata, senza farsi condizionare da fattori esterni.