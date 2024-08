ATP Cincinnati, Jordan Thompson si ritira e “regala” a Jannik Sinner i quarti senza giocare

Un “regalo” inaspettato per Jannik Sinner. Nel giorno del suo 23° compleanno, il n.1 del mondo approda ai quarti di finale del Masters1000 di Cincinnati senza giocare contro l’australiano Jordan Thompson. La terza sfida in programma sul campo centrale, infatti, non ci sarà per via del ritiro del tennista aussie, vittorioso nel secondo turno contro l’argentino Sebastian Baez.

Stando a quanto riportano le cronache, un problema alle costole ha frenato Thompson e la decisione di non scendere in campo si è così giustificata. Pertanto, Sinner affronterà nel prossimo turno il russo Andrey Rublev, avendo dalla sua il vantaggio di non aver speso energie in questo incontro.

Jannik Sinner into the QFs in Cincinnati without playing. Jordan Thompson withdrew. — José Morgado (@josemorgado) August 16, 2024

Certo, l’altra faccia della medaglia è che l’altoatesino avrebbe preferito giocare per acquisire ulteriore confidenza su una superficie velocissima, su cui tanti giocatori stanno facendo fatica, ivi compreso lui stesso nella sfida del secondo turno contro l’americano Alex Michelsen.

A questo punto non resta che godersi la rivincita della partita di Montreal in Ohio e sarà interessante capire se Sinner avrà il tennis per prevalere al cospetto di un Rublev particolarmente centrato anche in questo evento.