Atletica, Wanyonyi vince il duello stellare con Arop ed è campione olimpico negli 800 metri

Al termine di una finale meravigliosa, Emmanuel Wanyonyi si laurea Campione Olimpico negli 800 metri allo Stade de France sfoderando una prestazione magnifica e conquistando il primo titolo della carriera in un grande evento internazionale. Il giovane fenomeno keniano, dopo l’argento mondiale di Budapest 2023, si è imposto ai Giochi di Parigi 2024 sfiorando addirittura il sensazionale record del mondo siglato dal connazionale David Rudisha con 1:40.91 nella memorabile finale di Londra 2012.

Wanyonyi, che ha festeggiato il 20° compleanno lo scorso 1° agosto, ha vinto la medaglia d’oro a cinque cerchi con un favoloso crono di 1:41.19, diventando il terzo più veloce di sempre sul doppio giro di pista (meglio di lui, oltre a Rudisha, solamente il danese Wilson Kipketer con 1:41.11) dopo aver rischiato una clamorosa beffa al photofinish.

L’africano classe 2004 ha dovuto spingere fino alla linea d’arrivo per respingere l’attacco del campione iridato in carica Marco Arop, capace di migliorare il suo precedente primato (1:42.85) di oltre un secondo e mezzo. Il canadese si è attestato in piazza d’onore per un solo centesimo con il tempo di 1:41.20, valevole come record nazionale e del continente nordamericano. Bronzo all’algerino Djamel Sedjati con 1:41.50, mentre l’americano Bryce Hoppel si è dovuto accontentare della quarta moneta nonostante il nuovo record statunitense in 1:41.67.