Atletica, Sinthayeu Vissa: “Speravo di raggiungere il sesto posto. Voglio andare in semifinale”

Non basta il personale a Sinthayeu Vissa per raggiungere subito le semifinali nei 1500 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e dovrà dunque passare dai ripescaggi, che si terranno domani mattina. Una buona prestazione per l’azzurra, che è rimasta un po’ bloccata all’interno del gruppo e non è poi riuscita ad avere lo spunto finale per entrare tra le prime sei posizioni, quelle necessarie per la qualificazione diretta.

Vissa ha concluso con il crono di 4’00″69, che è il suo personale. Una batteria vinta dall’etiope Tsegay con 3’58″84, secondo posto per Muir, Ejore, Griffith, Guillemot e McKay.

Queste le parole ai microfoni di Rai Sport della mezzofondista azzurra: “Ho sognato, non avevo nulla da perdere, mi sono buttata in pista e ci ho provato. Il contatto tra l’irlandese e la giapponese mi ha condizionato e tolto brillantezza. Alla fine ho spinto non tanto quanto avrei voluto. Speravo di raggiungere il sesto posto”

Continua Sinthayeu Vissa: “Sono felice di essere qui. Sono stanca morta, ma sicuramente non mollerò e voglio andare in semifinale”.