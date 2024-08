Questa mattina si disputeranno le batterie delle 4×400 alle Olimpiadi di Parigi 2024: appuntamento alle ore 10.40 per le donne e alle ore 11.05 per gli uomini, in entrambi i casi sono in programma due serie che promuovono in finale le prime tre classificate e i due migliori tempi di ripescaggio.

L’Italia sarà protagonista in entrambi i casi e spera di raggiungere l’atto conclusivo con le staffette del miglio, in modo da giocarsi un risultato di rilievo nell’atto conclusivo. Il DT Antonio La Torre ha svelato le due formazioni che vedremo all’opera allo Stade de France nell’ultima mattinata di gare nell’impianto della capitale francese, visto che domani è prevista soltanto la sessione serale.

Sul fronte maschile spazio a Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti. In apertura il primatista italiano, che ai Giochi ha corso in semifinale e ha contribuito al sesto posto della staffetta mista. A seguire uno specialista della staffetta come Vladimir Aceti, mentre in terza frazione si cimenterà Alessandro Sibilio, apparso veramente opaco sui 400 ostacoli. Ultimo giro affidato al coriaceo Edoardo Scotti, già ammirato nella mista.

Tra le donne, invece, spazio a Ilaria Accame, Anna Polinari, Giancarla Trevisan e Alice Mangione. Quartetto coriaceo e decisamente motivato a esprimersi al meglio: frazioni pari in mano a due eccellenti interpreti delle 4×400 e già abili in modalità mista, al lancio la sempre più convincente Ilaria Accame e in terza la specialista Giancarla Trevisan.

FORMAZIONI 4X400 ITALIA OLIMPIADI PARIGI 2024

MASCHILE: Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti.

FEMMINILE: Ilaria Accame, Anna Polinari, Giancarla Trevisan, Alice Mangione.