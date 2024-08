Atletica, Riva e Meslek volano in semifinale nei 1500 alle Olimpiadi!

L’Italia inizia alla grande la sessione serale di atletica alle Olimpiadi 2024! Federico Riva e Ossama Meslek disputano due grandissimi ripescaggi e volano in semifinale nei 1500 metri maschili. Prestazione sontuosa soprattutto per il romano, che corre il personale in 3’32″84 dominando il secondo ripescaggio. Per il classe 2000 un tempone che si avvicina anche al record italiano, ma soprattutto un’impressione nettamente migliore rispetto a ieri. Il vicentino invece raggiunge il penultimo atto grazie ad un ultimo rettilineo strepitoso.

Riva è inserito nel secondo dei ripescaggi, un turno in cui non si guarda il tempo ma solo i primi tre staccano il pass per lo step successivo. Si parte subito forte, con l’azzurro che non si fa sorprendere e mantiene la calma correndo sempre a ridosso dei primi. L’italiano, ottavo a ottocento metri dalla fine, cambia poi completamente marcia nell’ultimo giro. Una progressione devastante all’esterno lo porta in testa, non si volta più e nel rettilineo finale non cede nulla, anzi. Riva continua a spingere fino in fondo, venendo anche ripagato dal cronometro. Seconda posizione per il canadese Charles Philibert-Thiboutot (3’33″53), mentre chiude terzo il britannico George Mills (3’33″56).

Nel primo ripescaggio invece una gara gestita in maniera estremamente sapiente da parte di Meslek, che per la prima metà è rimasto tranquillo nella pancia del gruppo. L’azzurro ha lasciato fare il ritmo ai suoi avversari, provando a tenere più energie possibili per il finale. Si è messo subito davanti a tirare l’australiano Stewart McSweyn, impostando comunque un’andatura non mortale. Il classe 1997 è stato bravissimo ad iniziare la risalita ad un giro dalla fine, scalando posizioni all’esterno.

Nell’ultima curva e nel rettilineo finale è partita la progressione di Meslek, che è andato un po’ in sofferenza negli ultimi venti metri riuscendo però a difendere la terza posizione per appena tre centesimi. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 3’35″32, tempo superiore di un secondo al personale, dietro all’irlandese Cathal Doyle (3’34″92) e al transalpino Azeddine Habz (3’35″10). I due azzurri, insieme a Pietro Arese, già qualificato direttamente dalle batterie, torneranno in pista domani sera (4 agosto) dalle 21.10 per le semifinali.