Atletica, quali italiani ci saranno al Golden Gala? Due medagliati olimpici sotto i riflettori, dubbi per Jacobs e Tamberi

Venerdì 30 agosto andrà in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Sarà lo Stadio Olimpico di Roma a ospitare l’imperdibile appuntamento dedicato alla memoria di Pietro Mennea e tanti italiani saranno protagonisti nella Capitale: vediamo nel dattaglio i primi nomi già ufficializzati quando mancano meno di due settimane all’evento.

Leonardo Fabbri cercherà un pronto riscatto dopo la delusione maturata alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si era presentato con grandi ambizioni e ha invece chiuso al quinto posto. Il toscano, capace di firmare il record italiano di getto del peso nel corso di questa stagione (22.95 metri) e di vincere undici gare consecutive andando sempre oltre i 22 metri, affronterà l’intero podio dei Giochi: gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs e il giamaicano Rajindra Campbell, presente anche l’altro azzurro Zane Weir.

Grande attesa per Nadia Battocletti, argento a cinque cerchi sui 10000 metri: la trentina si cimenterà per l’occasione sui 1500 metri, dove è annunciata la fuoriclasse etiope Gudaf Tsegay. Spazio anche a un altro medagliato olimpico, ovvero Andy Diaz, bronzo nel salto triplo. Lorenzo Simonelli riabbraccia lo Stadio Olimpico dove si è laureato Campione d’Europa dei 110 ostacoli un paio di mesi fa, spazio anche alle astiste Elisa Molinarolo e Roberta Bruni.

Punto di domanda su due stelle: Marcell Jacobs non ha ancora confermato la sua presenza, sicuramente lo vedremo sui 100 metri a Chorzow (Polonia) il 25 agosto ma per il momento non si sa ancora se sarà ai blocchi di partenza al Golden Gala, nell’impianto dove a inizio giugno ha trionfato agli Europei; Gianmarco Tamberi risulta in start-list, ma naturalmente bisognerà vedere se sarà guarito dal calcolo renale che gli ha impedito di brillare alle Olimpiadi.