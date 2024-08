Atletica, Pietro Arese promosso in semifinale alle Olimpiadi. Meslek e Riva ai ripescaggi, Ingebrigtsen e Kerr sciolti

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono incominciate anche per le gare di atletica all’interno dello Stade de France. Tre italiani si sono cimentati nelle batterie dei 1500 maschili, che da quest’anno propongono un format innovativo: le batterie promovuono in semifinale diciotto atleti (sei per serie), gli eliminati accedono a un turno di ripescaggio che mette in palio gli ultimi sei pass per la semifinale.

Pietro Arese era l’azzurro più atteso e il fresco bronzo europeo ha timbrato il cartellino, chiudendo al terzo posto nella seconda batteria con il tempo di 3:35.30: il piemontese è stato particolarmente accorto, poi sul rettilineo finale ha alzato un po’ il ritmo senza strafare e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura a cinque cerchi, chiudendo alle spalle dell’etiope Ermias Girma (3:35.21) e della statunitense Cole Hocker (3:35.27).

Ossama Meslek ha concluso al quindicesimo e ultimo posto nella prima batteria con il tempo di 3:39.96. L’azzurro era partito anche abbastanza discretamente, ma poi è progressivamente scivolato indietro e ha avuto anche un contatto con Oliver Hoare. Nell’ultimo mezzo giro di pista era già distaccato dalle migliori sei posizioni e ha preferito risparmiare un po’ di energie in vista del ripescaggio di domani. Il britannico Josh Kerr ha primeggiato in 3:35.83: il Campione del Mondo si è lasciato alle spalle il keniano Brian Komen (3:36.31) e il norvegese Narve Gilje Nordas (3:36.41).

Andrà ai ripescaggi anche Federico Riva, 14mo nella sua batteria con il crono di 3:41.78: l’azzurro si è letteralmente spento sul rettilineo e domani proverà a meritarsi di proseguire la propria avventura ai Giochi, mentre il formidabile Jakob Ingebrigtsen (che insegue la doppietta d’oro su 1500 e 5000 metri) ha controllato nelle retrovie fino all’imbocco dell’ultima curva, dove ha sverniciato diversi avversari all’esterno risalendo in scioltezza fino al terzo posto (3:37.04) dietro all’olandese Stefan Nillessen (3:36.77) e allo statunitense Hobbs Kessler (3:36.87).