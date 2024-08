Atletica, Pietro Arese avanza nei 1500: “Ho tutto da guadagnare. Questa pista sarà iconica”

Un ottimo Pietro Arese si è qualificato per le semifinali dei 1500 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro ha concluso al terzo posto la propria batteria con il tempo 3.35.30 dietro all’etiope Girma (3.35.21) e all’americano Hocker, ma davanti all’olandese Laros, al kenyoya Cheruiyot e al portoghese Nader.

Queste le parole del nativo di Torino ai microfoni di Rai Sport: “Ovviamente bisognava spendere un po’, ma meglio spendere oggi piuttosto che dover ri-gareggiare domani. Domani sono a riposo, energie risparmiate e domenica siamo di nuovo qua, vediamo cosa succederà”.

Continua Arese: “A Budapest sono rimasto fuori per 14 centesimi. Quest’anno è cambiato tutto, ho fatto il record italiano, ha preso la medaglia agli Europei. Scenderò in pista con tutto da guadagnare”.

Sulla particolarità della pista di Parigi 2024: “La pista è performante. Penso che rimarrà un simbolo iconico per queste Olimpiadi e lo sarà anche per noi atleti. Una pista viola non si è mai vista”