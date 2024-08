Atletica oggi in tv, Diamond League Silesia 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 25 agosto (a partire dalle ore 14.24 ) andrà in scena la dodicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Dopo l’appuntamento di Losanna, la prestigiosa kermesse sbarca a Chorzow (Silesia, Polonia) per un pomeriggio davvero imperdibile e che si preannuncia altamente spettacolare viste le tante stelle che vedremo all’opera, tra cui anche dieci italiani.

Sui 100 metri, che però sono al di fuori del circuito della Diamond League, vedremo all’opera Marcell Jacobs e Chituru Ali: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si rimetterà in gioco dopo il quinto posto di Parigi con 9.85, mentre il comasco ci riproverà dopo la semifinale a cinque cerchi e il 9.96 corso a Turku. Gli azzurri incroceranno l’argento e il bronzo delle Olimpiadi, ovvero il giamaicano Kishane Thompson e lo statunitense Fred Kerley, ma anche altri big come i giamaicani Ackeem Blake e Rohan Watson, lo statunitense Christian Coleman, il britannico Jeremiah Azu e il keniano Ferdinand Omanyala.

Gianmarco Tamberi è presente nella start-list della gara di salto in alto, pronto a tornare dopo il calcolo renale che gli ha impedito di essere protagonista ai Giochi. In gara Stefano Sottile dopo il superlativo quarto posto di Parigi con un balzo da 2.34 metri, saranno presenti anche il neozelandese Hamish Kerr (Campione Olimpico) e il sudcoreano Sanghyeok Woo. Da non perdere Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli (prova non valida per la Diamond League, al pari dei 100 metri).

Leonardo Fabbri si rimetterà in gioco dopo la delusione olimpica: il primatista italiano di getto del peso (22.95 metri) ritroverà tutto il podio di Parigi, ovvero gli statunitensi Rayn Crouser e Joe Kovacs e il giamaicano Rajindra Campbell, cercando una nuova vittoria dopo quella ottenuta a Londra prima dell’avventura nella capitale francese. Spazio anche a Fausto Desalu sui 200 metri, a Dariya Derkach nel salto triplo, a Elena Bellò sui 1000 metri e a Sara Fantini nel lancio del martello (non valido per il circuito).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League in Silesia. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 dalle ore 16.15 e su Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 16.15; in diretta streaming su Rai Play dalle ore 16.15, Sky Go e NOW dalle ore 16.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE SILESIA OGGI

Domenica 25 agosto

14.00 Lancio del martello maschile/femminile (non validi per la Diamond League)

14.24 Getto del peso maschile

14.33 Salto in alto maschile

14.49 110 ostacoli (non validi per la Diamond League)

14.59 100 ostacoli, batterie

15.27 1000 metri femminile (non validi per la Diamond League)

15.34 Salto con l’asta femminile

15.41 100 metri maschile (non validi per la Diamond League)

15.52 400 ostacoli maschile (non validi per la Diamond League)

16.04 400 ostacoli femminile

16.15 3000 metri maschile

16.26 Salto triplo femminile

16.34 100 ostacoli, finale

16.46 400 metri femminile

16.53 Tiro del giavellotto femminile

16.57 3000 siepi maschile

17.14 800 metri maschile

17.28 200 metri maschile

17.39 1500 metri femminile

17.53 100 metri femminile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 16.15, gratis; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 16.00, per gli abbonati

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 16.15, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 16.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 14.00.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE

Lancio del martello femminile: Sara Fantini.

Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri.

Salto in alto maschile: Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi.

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli.

100 metri maschile: Marcell Jacobs, Chituru Ali.

Salto triplo femminile: Dariya Derkach.

1000 metri femminilee: Elena Bellò.

200 metri maschile: Fausto Desalu.