Shamier Little, Sydney McLaughlin, Gabrielle Thomas e Alexis Holmes regalano uno spettacolo magnifico nell’ultima gara di atletica leggera in programma allo Stade de France (domattina ci sarà la maratona femminile sulle strade della capitale francese), dominando in lungo e in largo la finale della staffetta femminile 4×400 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e sfiorando un record del mondo che resiste da 35 anni.

Il quartetto statunitense ha sfoderato una prestazione scintillante, ipotecando la medaglia d’oro nelle prime due frazioni e avvicinandosi a soli 10 centesimi dal world record stabilito dall’Unione Sovietica a Seul il 1° ottobre 1988 in 3:15.17. Le americane hanno firmato il secondo miglior crono di sempre con 3:15.27, rifilando oltre 4″ al gruppo delle inseguitrici in lotta per i restanti gradini del podio.

Da applausi in particolare il clamoroso parziale di 47.71 siglato in seconda frazione da McLaughlin (reduce dall’oro olimpico con annesso record mondiale dei 400 ostacoli in 50.37), che ha spaccato in due la gara passando il testimone a Thomas con un vantaggio abissale sulle altre formazioni. Argento ai Paesi Bassi in 3:19.50 grazie alla volata finale di Femke Bol, che ha superato nel rettilineo conclusivo Gran Bretagna (bronzo in 3:19.72) e Irlanda (quarta in 3:19.90).