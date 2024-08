Atletica, Marcell Jacobs rivela di essere stato punto da un insetto prima della batteria olimpica

È iniziata l’Olimpiade di Parigi per uno degli uomini più attesi della spedizione italiana: Marcell Jacobs. Il campione olimpico di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 ha debuttato oggi nelle batterie della gara regina dei Giochi.

L’azzurro, impegnato nella quinta heat, ha concluso al secondo posto con il tempo di 10.05. Per lui partenza non eccellente, poi una corsa discreta, ma non è stata una prova eccezionale, che in ogni caso lo ha portato in semifinale.

Le sue parole ai microfoni della FIDAL: “Ho commesso qualche errore in partenza, che non mi ha permesso di trovare il ritmo che avrei voluto, e mi sono dovuto impegnare più del previsto nella seconda parte. Sui blocchi ho avuto anche la puntura di un insetto, sulla scapola esterna”.

Domani tornerà in gara alle 20.14 per il penultimo atto, poi la battaglia per le medaglie.