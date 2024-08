Atletica, l’Italia si coccola un nuovo velocista: Stephen Awuah Baffour, pazzesco 10.17 a Londra

Stephen Awuah Baffour non smette più di stupire: dopo aver conquistato il titolo italiano under 23 a fine luglio con l’eccellente tempo di 10.24 (notizia forse passata sottotraccia visto che proprio in quel fine settimana erano incominciate le Olimpiadi di Parigi 2024), si è imposto sui 100 metri a Stratford (nord-est di Londra, Gran Bretagna) con l’eccellente crono di 10.17 (1,7 m/s di vento a favore).

Il velocista 20enne, tesserato per la Battaglio Cus Torino e di stanza a Coventry (è nato a Roma), si è così avvicinato alla top-10 italiana di sempre sul rettilineo. Al momento è tredicesimo nella graduatoria all-time e addirittura il quinto italiano della classifica stagionale, dove spicca Marcell Jacobs con il 9.85 dei Giochi seguito da Chituru Ali con il 9.96 di Turku.

Stephen Awuah Baffour ha chiuso al terzo posto nella propria serie alle spalle dell’irlandese Israel Olatunde (10.12) e del britannico Nethaneel Mitchell-Blake (10.14). Non finisce qui perché lo sprinter italiano si è cimentato anche sui 200 metri, eguagliando il proprio personale di 20.71 (0,8 m/s di brezza alle spalle) siglato tre settimane fase ai Campionati Italiani Under 23.