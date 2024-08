L’Italia si appresta a scendere in pista allo Stade de France per disputare la batteria della 4×100 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quartetto tricolore cercherà di essere tra le migliori tre nella propria serie, o di avere uno dei due migliori tempi di ripescaggio, per accedere alla finale che si disputerà domani sera. Appuntamento alle ore 11.35 per sfidare, tra le altre, USA e Gran Bretagna.

Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo ha confermato tre quarti della formazione che tre anni fa si regalò l’imperitura apoteosi a Tokyo. Marcell Jacobs è una garanzia in seconda frazione ed è in grandissima forma fisica come ha dimostrato nel fine settimana sui 100 metri: quinto posto con un eccezionale 9.85, ad appena sei centesimi dal vincitore Noah Lyles e autore del suo miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni.

Il Messia dell’atletica tricolore dovrà passare il testimone a Fausto Desalu, proprio come successo nella capitale giapponese: lo sprinter lombardo ha accarezzato la qualificazione alla finale dei 200 metri ed è in crescendo. Servirà la grande pennellata per poi lanciare Filippo Tortu sul rettilineo: il brianzolo non ha convinto sul mezzo giro di pista, ma si trasforma quando corre in un contesto di squadra.

Cambio al lancio rispetto a Tokyo: sui blocchi di partenza si presenterà Matteo Melluzzo, come successe due mesi fa in occasione dei trionfali Europei a Roma. Rispetto alla formazione che ha conquistato l’oro nella Capitale e l’argento agli ultimi Mondiali è cambiata la terza frazione, che era sempre stata ricoperta da Lorenzo Patta, l’altro Campione Olimpico della 4×100.

Il sardo non sarà della partita per la batteria di questa mattina, proprio come Roberto Rigali che avevano lanciato il quartetto nella rassegna iridata della scorsa estate.

FORMAZIONE ITALIA 4X100 BATTERIA OLIMPIADI PARIGI 204

Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu.