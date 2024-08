Atletica, il duello Richardson-Alfred si scalda in semifinale alle Olimpiadi. Zaynab Dosso eliminata sui 100

Julien Alfred ha spedito un chiaro messaggio a Sha’Carri Richardson nelle semifinali dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. La velocista di Saint Lucia, che in inverno si è laureata Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor, si è resa protagonista di una splendida partenza sul rettilineo dello Stade de France: nello spalla a spalla con la statunitense ha subito preso del margine, poi si è prodigata in una bella accelerazione con cui ha respinto l’assalto della Campionessa del Mondo e si è anche rialzata nel finale al pari dell’avversaria.

Julien Alfred ha chiuso con il rilevante tempo di 10.84 (0,1 m/s di vento contrario), facendo capire che alle ore 21.20 potrà davvero fare saltare il banco in finale. Sha’Carri Richardson ha corso in maniera un po’ contratta e non è emersa nel suo proverbiale lanciato, tagliando il traguardo in 10.89 ma facendo capire che potrà alzare le marce quando conterà davvero.

Si preannuncia un duello rovente per la conquista del titolo a cinque cerchi, indubbiamente sono le due grandi favorite della vigilia ma le medaglie ci saranno anche la statunitense Melissa Jefferson (10.99, 0,1 m/s di brezza alle spalle) che nella prima batteria ha preceduto l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith (11.01) e la giamaicana Tia Clayton (10.89, +0,2 m/s) che nella terza semifinale ha regolato la britannica Daryll Neita (10.97). Ripescate la svizzera Mujinga Kambundji (11.05) e la statunitense Twanisha Terry (11.07).

La giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, Campionessa Olimpica a Pechino 2008 e Londra 2012 e argento a Tokyo 2020, ha deciso di non presentarsi ai blocchi di partenza nella seconda semifinale (quella di Alfred e Richardson). La nostra Zaynab Dosso ha concluso al nono e ultimo posto nella prima semifinale, con l’alto tempo di 11.34. La velocista emiliana è ben oltre il suo record nazionale siglato due mesi fa agli Europei (11.01), quando riuscì a conquistare la medaglia di bronzo. L’azzurra ha faticato troppo sul lanciato, mostrando una condizione di forma ben diversa rispetto a qyella ammirata a Roma.