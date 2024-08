Atletica, Haruka Kitaguchi è la nuova campionessa olimpica del lancio del giavellotto

Da ultima a prima in tre anni: è la storia della giapponese Haruka Kitaguchi, nuova campionessa olimpica di lancio del giavellotto femminile a Parigi. La campionessa mondiale in carica si conferma la più forte della disciplina, tirando fuori nella gara più importante nell’anno il season best in 65.80 e indossando così la medaglia d’oro a cui aspirava.

Questa volta gara che non va in maniera differente rispetto allo spartito: tre anni fa la cinese Liu Shiying tirò fuori un 66.34 da urlo che rappresentò la sua misura migliore, andando ad imporsi in maniera sorprendente. Stavolta invece Kitaguchi mette le cose in chiaro sin dal primo lancio, firmando subito la prestazione valevole per la vittoria e, tanto per dimostrare ancora la sua forza, sfornando al quinto tentativo un 64.73 che sarebbe stato valevole per l’argento.

Sorprende alle sue spalle la sudafricana Jo-Ane van Dyk: decima agli ultimi Mondiali, tira fuori un 63.93 al terzo tentativo che le vale l’argento. Terza piazza per la ceca Nikola Ogrodnikova, argento ai Giochi Europei di Cracovia, in 63.68, avanti a Sara Kolak, campionessa a cinque cerchi a Rio de Janeiro, fermatasi a 63.40.

Delude invece Flor Denis Ruiz Hurtado, seconda ai Mondiali: il suo 63.00 non le vale più della quinta piazza, avanti alla spagnola Yulenmis Aguilar. Simbolo di come la gara olimpica è un qualcosa che va fuori script. Certo, a parte Haruka Kitaguchi.