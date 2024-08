Atletica, Furlani e Simonelli protagonisti in Diamond League. Quattro italiani a Losanna

Quattro italiani saranno protagonisti a Losanna (Svizzera), dove giovedì 22 agosto andrà in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Mattia Furlani tornerà in pedana dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il giovane fuoriclasse laziale fronteggerà nuovamente le grandi stelle del circuito ovvero il greco Miltiadis Tentoglou (fresco di trionfo ai Giochi) e i giamaicani Tajay Gayle, Carey McLeod, Wayne Pinnock e lo svizzero Simon Ehammer.

Pietro Arese si cimenterà sui 1500 metri dopo aver siglato il record italiano alle Olimpiadi. Il piemontese prenderà il via in una gara dove spiccano il norvegese Jakob Ingebrigtsen, i keniani Timothy e Reynold Cheruiyot, l’altro norvegese Narve Nordas. Lorenzo Simonelli dovrà riscattare il clamoroso errore che gli ha impedito di disputare la finale ai Giochi. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli, capace di correre un notevole 13.05 a Roma, incrocerà lo statunitense Grant Holloway (Campione Olimpico), gli altri statunitensi Cordell Tinch e Daniel Roberts, i giamaicani Rasheed Broadbell e Hansle Parchment

Ci sarà spazio anche per Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, dove a tenere banco sarà l’olandese Femke Bol (bronzo a cinque cerchi e primatista europea) contro la statunitense Shamier Little e le giamaicane Rushell Clayton, Andrenette Knight, Janieve Russell e Shiann Salmon.