Atletica, Ethan Katzberg domina la finale del lancio del martello: misura da capogiro

Debutto olimpico con vittoria per dispersione per Ethan Katzberg a Parigi 2024. Il lancio del martello al maschile allo Stade de France ha parlato solo canadese con il classe 2002 di Nanaimo che si è inventato una misura fantastica al primo lancio della finale: 84.12 semplicemente fuori portata per tutta la concorrenza e vittoria strameritata alla prima partecipazione ai Giochi. Una conferma per lui dopo l’oro ai Mondiali di Budapest dello scorso anno quando fece 81.25.

Katzberg che per non sbagliare al terzo lancio ha fatto anche un 82.28, misura che gli sarebbe valsa comunque la medaglia d’oro, visto che l’argento va all’Ungheria con Bence Halasz che arriva a 79.97 al suo terzo tentativo. Una gara molto regolare la sua, che ha visto misure estremamente positive come un 79.94, un 79.82 e un 78.84. Dopo due bronzi mondiali, un bronzo europeo e due argenti continentali, ecco arrivare il risultato migliore della sua carriera.

Bronzo per l’Ucraina grazie a un fantastico Mykhaylo Kokhan che si spinge a 79.39. Misura che è arrivata per lui al secondo tentativo disponibile e che è stata sfiorata con l’ultimo (79.24). Prima medaglia olimpica per il 23enne che a Roma agli Europei era arrivato sempre terzo e oggi si mette alle spalle il norvegese Eivind Henriksen che fa 79.18 e il polacco Pawel Fajdek che fa 78.80.