Atletica, Chituru Ali in semifinale con qualche dubbio: “C’è qualcosa da mettere a posto”

Chituru Ali timbra il cartellino e si qualifica per le semifinali dei 100 metri alle Olimpiadi 2024! Debutto ai Giochi positivo per il velocista azzurro, che chiude in seconda posizione la sua batteria, lasciando qualche dubbio soprattutto in fase di partenza. Il venticinquenne italiano stampa un 10″12 non superlativo, alle spalle solo del kenyano Ferdinand Omanyala, vincitore con il tempo di 10″08. Una heat non velocissima, ma l’obiettivo era quello di passare il turno ed è stato centrato

Una partenza non perfetta di Ali, che fatica a mettersi in moto fin da subito nonostante un buon tempo di reazione (0.145). L’azzurro si distende da metà gara in avanti, andando in progressione e destando comunque un’impressione non malvagia. Ovviamente c’è qualcosa da mettere a posto se si vuole puntare alla finale, con gli ultimi atti dei cento metri che andranno in scena domani sera allo Stade de France.

“Non esco convintissimo dalla mia gara – esordisce l’azzurro ai microfoni della Rai – Però è mattina quindi va bene così“. L’azzurro classe 1999 poi passa ad analizzare la sua gara: “Il problema è stato un po’ la partenza, ci ho messo un po’ ad ingranare, adesso torniamo ai box e sistemiamo un paio di cose per la semi“. Ali conclude con un pensiero sul suo debutto olimpico e la cornice: “Stadio incredibile, qui bisogna andare forte. Non ci sono scuse“.