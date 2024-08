Atletica, Arjola Dedaj quarta con il personale ad 1 centimetro dal podio paralimpico nel salto in lungo T11

Si apre con una grande prestazione ed un risultato beffardo l’avventura della Nazionale italiana di atletica alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Allo Stade de France, nella sessione mattutina del day-1, l’unica azzurra in gara ha sfiorato la prima medaglia della carriera ai Giochi Paralimpici dovendosi accontentare di un quarto posto ad un’incollatura dal podio.

Stiamo parlando di Arjola Dedaj, già oro mondiale a Londra 2017 nel salto in lungo femminile T11, che ha stabilito il suo nuovo record personale proprio nell’ultima serie della finale atterrando a 4.75 metri (vento +0.5 m/s) e portandosi così ad un solo centimetro dal 4.76 registrato (al primo salto di gara) dalla spagnola Alba Garcia Falagan, terza classificata.

La 42enne italo-albanese ci riproverà nei prossimi giorni sui 100 metri, ma nel frattempo deve rimandare l’appuntamento con il primo podio alle Paralimpiadi. Vittoria schiacciante in questo evento per l’uzbeka Asila Mirzayorova con 5.24 (primato paralimpico) davanti alla cinese Zhou Guohua (4.91). Oro e record del mondo nei 5000 metri T11 per il brasiliano Agripino dos Santos, che si è imposto con il crono di 14:48.85 davanti al giapponese Kenya Karasawa (14:51.48) e all’altro verdeoro Yeltsin Jacques (14:52.61).

Nel getto del peso F41 è arrivato il successo della tunisina primatista mondiale Raoua Tlili con 10.40 metri, mentre hanno completato il podio l’uzbeka Kubaro Khakimova (10.36) e l’argentina Antonella Ruiz Diaz (9.58). Prestazione superlativa nel tiro del giavellotto F38 per il colombiano Jose Lemos Rivas, che ha aggiunto oltre due metri al suo record del mondo vincendo l’oro con un lancio da 63.81 metri davanti all’ucraino Vladyslav Bilyi (52.86) e al cinese An Dongquan (51.97).

Doppietta cinese nei 100 metri donne T35, con l’affermazione di Zhou Xia in 13.58 davanti alla connazionale Guo Qianqian (13.74) e all’indiana Preethi Pal (14.21). Colombia in trionfo nel lancio del disco F55 con Erica Castano Salazar (26.70 metri), che ha battuto di 3 centimetri la cinese Dong Feixia mentre la messicana Rosa Maria Guerrero Cazares si è presa il bronzo con 25.81.