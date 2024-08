Atletica, Arese e Dosso in semifinale alle Olimpiadi. Mahuchikh agile, Ingebrigtsen comodo, Ta Lou 10.87

Allo Stade de France sono incominciate le gare di atletica leggera nell’ambito delle Olimpiadi di Parigi 2024 (ieri c’era stato l’antipasto con le 20 km di marcia sul circuito del Trocadéro all’ombra della Torre Eiffel). Mattinata riservata a qualificazioni e batterie con quattro italiani in gara: Zaynab Dosso, Pietro Arese, Ossama Meslek, Federico Riva.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

QUALIFICAZIONI

SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – L’ucraina Yaroslava Mahuchikh si è presentata all’appuntamento dopo aver realizzato il record del mondo (2.10 metri) ed è ampiamente la favorita della vigilia. La Campionessa del Mondo si è qualificata con disinvoltura valicando 1.95 metri come l’australiana Eleanor Patterson, la tedesca Christina Honsel, l’australiana Nicola Olyslagers, l’ucraina Iryna Gerashchenko, l’uzbeka Safina Sadullayeva. Promosse con 1.92 la cipriota Elena Kulichenko, la francese Nawal Meniker, la brasiliana Valdileia Martins, la serba Angelina Topic (ma attenzione, sembra avere dei problemi con una caviglia), la greca Tatiana Gusin, la turca Buse Savaskan, la statunitense Vashti Cunningham.

LANCIO DEL MARTELLO (MASCHILE) – Ben cinque atleti superano la norma di qualifica fissata a 77.00 metri: i canadesi Ethan Katzberg (79.93 per il Campione del Mondo) e Rowan Hamilton (77.78), l’ucraino Mykhaylo Kohan (77.42), lo statunitense Rudy Winkler (77.29) e il norvegese Eivind Henriksen (77.14). Promossi in finale anche l’ungherese Bence Halasz (76.90), il francese Yann Chausinnand (76.86), il norvegese Thomas Mardal (76.78), i polacchi Pawel Fajdek (76.56) e Wojciech Nowicki (76.32), il greco Christos Frantzeskakis (75.53) e il tedesco Merlin Hummel (75.25).

BATTERIE

100 METRI (FEMMINILE) – Zaynab Dosso si è qualificata alle semifinali con il peggior tempo del turno (11.30). La primatista italiana è apparsa poco brillante sul lanciato dopo una discreta partenza, ma è riuscita a chiudere al terzo posto nella seconda batterie dietro a Julien Alfred da Saint Lucia (10.95) e alla neozelandese Zoe Hobbs (11.08). Il miglior tempo del turno porta la firma dell’ivoriana Marie-Josee Ta Lou-Smith (10.87), a precedere la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.92), la britannica Daryll Neita (10.92) e la statunitense Sha’Carri Richardson (10.94 per la Campionessa del Mondo).

1500 METRI (MASCHILE) – Nuovo format: ogni batteria promuove i migliori sei atleti in semifinale, gli eliminati disputeranno i ripescaggi per gli ultimi sei pass in palio. Pietro Arese chiude al terzo posto nella seconda serie, correndo in maniera accorta e poi alzando il ritmo quanto basta, e senza strafare, per tagliare il traguardo in 3:35.30 dietro all’etiope Ermias Girma (3:35.21) e allo statunitense Cole Hocker (3:35.27). Il britannico Josh Kerr, Campione del Mondo, ha vinto la prima batteria in 3:35.83. Il norvegese Jakob Ingebrigtsen ha giocato fino all’ultima curva, poi in scioltezza ha superato all’esterno diversi atleti e ha chiuso al terzo posto nella terza batterie in 3:37.04 dietro all’olandese Stefan Nillessen (3:36.77) e allo statunitense Hobbs Kessler (3:36.87). Ai ripescaggi Ossama Meslek (3:39.96) e Federico Riva (3:41.78).

DECATHLON

Si sono disputate tre prove (100 metri, salto in lungo, getto del peso). Il tedesco Leo Neugebauer conduce con 2.876 punti davanti al canadese Damian Warner (2.798), al portoricano Ayden Owens-Delerme (2.786) e ai norvegesi Markus Rooth (2.741) e Sander Skotheim (2.725). Attardato il francese Makenson Gletty (2.653)