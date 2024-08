Atletica, Alessandro Sibilio: “Il mondo evolve, bisogna lavorare di più e capire cosa ho sbagliato”

Alessandro Sibilio manca la qualificazione alla finale nei 400 ostacoli alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il napoletano ha faticato tantissimo in semifinale, nonostante una buona partenza, chiudendo alla fine al sesto posto con il tempo di 48″79. Partito all’esterno, Sibilio ha avuto un buono spunto nei primi metri, ma piano piano è andato a spegnersi. L’azzurro ha fatto fatica e non ha trovato nemmeno lo spunto nel finale, rimontando solamente qualche posizione.

Queste le parole di Sibilio alla fine della sua prova: “Gara poco pulita e molto confusionaria. Non ero lucido prima della gara, ero in ansia per una condizione che sentivo mi mancasse. Mi devo rimproverare tutto, sono un atleta molto più evoluto rispetto a tre anni fa. Questa è un’occasione che non capita sempre, visti i tempi. Devo capire cosa ho sbagliato negli ultimi 50 – 60 giorni”.

Continua l’ostacolista azzurro: “Bisogna assolutamente lavorare di più, il mondo evolve come avevo già detto ai Mondiali di Budapest. Non basta dare il 100%, serve assolutamente lavorare di più e capire cosa non ha funzionato”.