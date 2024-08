Arrampicata sportiva, quando la fase finale di Matteo Zurloni nello speed: programma, orari, tv

Matteo Zurloni si è qualificato per la fase finale nello speed dell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024. Domani il lombardo, campione del mondo nella specialità, partirà dai quarti di finale e andrà alla ricerca di una medaglia, con la consapevolezza di essere tra i migliori del mondo e di potersela giocare, come mostrato ieri nelle qualificazioni.

Zurloni che ieri nelle qualificazioni ha fatto segnare il suo primato personale e primato europeo in 4″94, poi nella batteria eliminatoria ha eliminato il cinese Long Jinbao. Domani si giocherà qualcosa di importante, a partire dai quarti di finale contro Wu Peng per affrontare eventualmente in semifinale il primatista mondiale Sam Watson.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell'arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO ARRAMPICATA SPORTIVA OLIMPIADI PARIGI 2024

Giovedì 8 agosto

Ore 12.37 Zurloni (ITA) vs Wu (CHN) – quarti di finale speed maschile

Ore 12.46 Eventuale semifinale Zurloni

Ore 12.54 Finale per il bronzo

Ore 12.57 Finale per l’oro.

