Arrampicata sportiva, Laura Rogora è campionessa europea nel lead!

Serata meravigliosa per l’arrampicata sportiva italiana in quel di Villars (Svizzera) ai Campionati Europei 2024. Laura Rogora ha conquistato il titolo continentale nella lead con una salita davvero straordinaria: una prova eccezionale quella della trentina, che è stata la migliore per dispersione in finale, arrivando praticamente al top e raccogliendo il punteggio totale di 45.

A completare il podio sono l’ucraina Ievgeniia Kazbekova, con 39+, e l’olandese Lynn van der Meer, con 38+. Insomma, quello di Laura Rogora è stato un vero e proprio monologo: la stessa azzurra aveva dichiarato di essere stanca dopo le fatiche olimpiche, ma che in questo contesto non si sono notate.

Al maschile vince il padrone di casa Sascha Lehmann, per la gioia di tutto il pubblico: l’elvetico a sorpresa ha dominato, arrivando a 45+, davanti al francese Sam Avezou, che è arrivato decisamente scarico alle ultime prese e non è riuscito quindi a concludere la salita.

Beffato Filip Schenk, che arriva quinto con 37, a pari merito con lo spagnolo Guillermo Peinado Franganillo (37, terzo), e lo svizzero Jonas Utelli, entrambi davanti all’azzurro in semifinale.