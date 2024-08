Arrampicata sportiva, Camilla Moroni brilla nelle semifinali del boulder, Laura Rogora in difficoltà. In testa Garnbret

Giornata di semifinali nella combinata femminile per l’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si è partiti dalla specialità del boulder per passare poi al lead dopodomani. Una gara che vede protagoniste due azzurre: una ha decisamente brillato, l’altra è apparsa in difficoltà.

Ha fatto bene Camilla Moroni che ha chiuso con un punteggio di 64.0 raggiungendo il top nella seconda e nella quarta parete, in quest’ultimo caso proprio nei secondi conclusivi. L’azzurra non è andata oltre 5.0 nella prima scalata e 10.0 nella terza, ma tutto sommato si tratta di un buon risultato per la genovese che chiude in ottava posizione e dovrà cercare di difendersi nel lead per rimanere in top 8 e accedere così alla finale.

Decisamente più in difficoltà Laura Rogora che aveva già dimostrato di avere come indigesto il boulder e così si è confermato sulle pareti del Le Bourget. La ragazza romana delle Fiamme Oro è in diciottesima e terzultima posizione con un totale di 13.2, non essendo mai riuscita a raggiungere la seconda parte di una parete né tantomeno il top. Adesso servirà una favolosa e difficile rimonta nel lead per entrare in finale.

In testa c’è la straordinaria slovena Janja Garnbret che ha raccolto quasi il punteggio massimo: 99.6, raggiungendo la sommità in tutte e quattro le scalate. In seconda posizione la francese Oriane Bertone con 84.5, mentre terza c’è la statunitense Brooke Raboutou.