Arrampicata sportiva, Beatrice Colli eliminata con il primato personale alle Olimpiadi, ancora super Miroslaw

Beatrice Colli non riesce ad accedere alla finale olimpica nello speed dell’arrampicata sportiva a Parigi 2024, ma la lecchese può uscire a testa altissima. L’atleta delle Fiamme Oro si è arresa nella sua batteria alla cinese Zhou Yafei. L’asiatica ha fatto registrare il tempo di 6″55 e si è qualificata alle fasi finali, l’azzurra ha fatto segnare il suo personale facendo 6″84, ma non è bastato per passare allo step successivo.

Ad impressionare è stata ancora Aleksandra Miroslaw dopo il record del mondo nelle qualificazioni: la polacca si è ripetuta facendo un 6″10 clamoroso nella prima batteria ed eliminando quindi la sudafricana Aniya Holder.

Si sono qualificate per la prossima fase anche la statunitense Emma Hunt che ha fatto registrare un eccezionale 6″38, avanti la polacca Aleksandra Kalucka in 6″65, la cinese Zhou Yafaei che ha superato l’azzurra Colli, la cinese Deng Lijuan in 6″48, l’indonesiana Made Rita Kusuma Dewi in 6″38, la spagnola Romero Perez in 7″26 ed è stata ripescata l’indonesiana Sallsabillah in virtù del tempo delle qualificazioni. Basta vedere i tempi per capire come assisteremo ad una finale di altissimo livello e ad altissimo grado di competitività.