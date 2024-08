Arnaldi-Safiullin oggi, US Open 2024: orario, programma esatto, tv, streaming

Ritorna in campo Matteo Arnaldi agli US Open 2024. Per il numero 3 d’Italia il secondo impegno non è di quelli facili, per quanto il russo Roman Safiullin non sia nella migliore delle fasi. Rimane, però, giocatore in grado di accendere e spegnere la proverbiale lampadina, con tutto quel che ne deriva in termini di attenzione.

Tra i due c’è un solo precedente, che risale all’inizio della stagione in quel di Brisbane, portato a casa da Safiullin in due set. Esordi piuttosto semplici per entrambi, e tutti e due con una connotazione a stelle e strisce: Arnaldi ha lasciato sei game a Zachary Svajda, per il suo avversario qualche problema in più (ma non troppi) contro Matthew Forbes. In potenziale attesa c’è Hubert Hurkacz, anche se il polacco non avrà vita del tutto facile con l’australiano Jordan Thompson.

Il match tra Matteo Arnaldi e Roman Safiullin si giocherà sul Court 11 alle ore 17:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e 212 Sky) nella prima ora, poi su SuperTennis Plus (freccia in alto del telecomando per i televisori abilitati al servizio HbbTv), nonché per gli abbonati su Sky Sport e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ARNALDI-SAFIULLIN, US OPEN 2024 OGGI

Giovedì 29 agosto

Court 11

Ore 17:00 Arnaldi (ITA) [30]-Safiullin – 2° turno uomini

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky) per la prima ora, poi uno dei canali accessibili da SuperTennis Plus, Sky Sport

Diretta streaming: sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport