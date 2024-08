Arnaldi-Rublev oggi in tv, ATP Montreal 2024: orario, programma, streaming

Il Masters 1000 di Montreal è stato funestato dalla pioggia in questi giorni, ma si allineerà finalmente alle semifinali con gli ultimi due quarti di finale previsti per le 20.00 ora italiana. In semifinale c’è già Matteo Arnaldi che ha sconfitto questa notte Kei Nishikori e affronterà Andrey Rublev per un posto in finale.

Si tratta della prima volta in semifinale di un torneo Masters 1000 per il ligure che ha finalmente ritrovato fiducia dopo un periodo non facile. La vittoria stentata al primo turno contro McDonald e poi i successi convincenti contro Karen Khachanov, la rimonta contro Davidovich Fokina e quella contro Nishikori. Rublev che invece ha eliminato Sinner a sorpresa, sfruttando un numero 1 non al meglio.

Il match tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev si giocherà sul Campo Centrale non prima delle 23.00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ARNALDI-RUBLEV, ATP MONTREAL 2024 OGGI

Domenica 11 agosto

Court Central – Ore 18.30

Ram/Salisbury [3] vs Nys/Zielinski [14]

Non prima delle 20.00

Sebastian Korda vs Alexander Zverev [2]

Non prima delle 23.00

Matteo Arnaldi vs Andrey Rublev [5]

PROGRAMMA ARNALDI-RUBLEV, ATP MONTREAL 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport