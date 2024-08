Andy Diaz vince il Golden Gala! Torna dopo il bronzo olimpico e fa centro a Roma: maestro della Diamond League

Andy Diaz ha fatto il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e, da grande fuoriclasse qual è, ha vinto in maniera brillante il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League che va in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Il 28enne di origini cubane, che ha indossato la maglia azzurra per la prima volta in carriera proprio ai Giochi, ha dettato legge nella Capitale con un balzo da 17.32 metri firmato al secondo tentativo.

Il primatista italiano aveva aperto la gara con un 16.84, poi il tentativo valido (supportato da un vento a favore di 0,8 m/s) seguito da un nullo, due rinunce e un altro nullo. L’allievo di Fabrizio Donato ha trionfato al Golden Gala, intitolato alla memoria di Pietro Mennea, per la seconda volta consecutiva (lo scorso anno siglò a Firenze il record nazionale di 17.75) e ha vinto una tappa del massimo circuito internazionale per la settima volta in carriera (compresi i due sigilli nelle finali del 2022 e del 2023).

Andy Diaz ha ampiamente distanziato il tedesco Max Hess (17.01), il brasiliano Almir Dos Santos (16.89) e l’atteso burkinabè Hugues Fabrice Zango (16.87 per il Campione del Mondo), mentre erano assenti i due uomini che lo hanno battuto tre settimane fa ai Giochi (dove lui si espresse in 17.64, suo stagionale), ovvero lo spagnolo Jordan Diaz e il portoghese Pedro Pichardo. Il risultato odierno rappresenta un tassello importante verso la qualificazione alle finali di Bruxelles, dove andrà a caccia del terzo diamantone di fila.