America’s Cup, Max Sirena: “Practice Race soddisfacenti per Luna Rossa. Contenti della performance dell’AC75”

Comincia quest’oggi con la prima giornata di round robin la Final Preliminary Regatta di Barcellona, terzo e ultimo evento di avvicinamento verso l’America’s Cup 2024. Grande curiosità per vedere finalmente a confronto i nuovi AC75 che saranno protagonisti di questa 37ma edizione della più antica manifestazione sportiva al mondo ancora in vigore.

Luna Rossa, dopo aver fatto sognare gli italiani tre anni fa in Nuova Zelanda, ci riprova anche nelle acque catalane con l’obiettivo di aggiudicarsi la Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti) per poter fronteggiare nuovamente Emirates Team New Zealand nella finale con in palio la Vecchia Brocca. Ieri, oltre alla conferenza stampa della vigilia, sono andate in scena anche alcune regate di prova in attesa dei primi match race ufficiali in programma oggi.

“Le Practice Race si concludono in modo molto soddisfacente per Luna Rossa Prada Pirelli. Siamo contenti sia delle performance dell’AC75, sia di come l’equipaggio ha condotto l’imbarcazione nelle due regate di prova. Oggi è stata una giornata importante che ci ha dato diversi spunti per arrivare il più preparati possibile alla regata di domani“, il bilancio di Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli.

Sirena ha comunicato inoltre che la composizione dell’equipaggio è soggetta a variazioni sino alla fine della Coppa America dal momento che timonieri, trimmer e cyclor possono ruotare a bordo tutti i giorni di regata. Ieri, nelle Practice Race, il sailing team era composto da James Spithill e Francesco Bruni al timone, Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. Tra i cyclor, Emanuele Liuzzi ed Enrico Voltolini hanno preso parte a entrambe le regate test, mentre Paolo Simion e Cesare Gabbia si sono alternati con Luca Kirwan e Mattia Camboni. Nel frattempo Marco Gradoni è stato nominato timoniere dell’AC40 di Luna Rossa per la Youth America’s Cup, quindi non sarà più eleggibile per l’AC75.