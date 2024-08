America’s Cup, Luna Rossa si riscatta e batte senza problemi Orient Express nelle regate preliminari

Luna Rossa è tornata in acqua dopo il problema elettrico accusato nelle battute iniziali del confronto con Team New Zealand, al debutto nelle regate preliminari della America’s Cup. Il sodalizio italiano ha risolto la criticità in una cinquantina di minuti e nello specchio di mare di Barcellona ha fronteggiato Orient Express in un testa a testa che nei fatti non è nemmeno nato: i francesi, reduci dal netto ko contro Alinghi, hanno faticato ad alzarsi in volo quando mancavano un paio di minuti alla partenza e sono scattati con una decina di secondi di ritardo da Team Prada Pirelli, che ha così potuto amministrare il vantaggio e conquistare la prima vittoria.

Luna Rossa non ha dovuto spingere più di tanto nei sei lati del campo di regata (tre di bolina e tre di poppa), controllando la situazione senza particolari patemi d’animo e sfruttando questa prova per fare un punto della situazione sullo scafo dopo il problema emerso contro i Kiwi. James Spithill e compagni hanno messo in mostra le qualità della barca, apparsa pimpante in termini di velocità e agile in virata, anche se è troppo presto per emettere dei verdetti. Occorrerà aspettare il confronto di domani contro American Magic, che ha strabiliato contro INEOS Britannia, per avere le idee un po’ più chiare.

Luna Rossa si è imposta con 1’33” di vantaggio nei confronti di Orient Express, che è caduta dai foil anche nel corso del quarto lato e che non è mai apparsa davvero competitiva (sono al loro esordio assoluto nella massima competizione velica e al momento sembrano decisamente attardati rispetto alla corazza). I ragazzi dello skipper Max Sirena occupano il quarto posto in classifica generale con una vittoria all’attivo su due regate disputate, alle spalle di New Zealand, Alinghi e American Magic che hanno vinto l’unica prova affrontata nella giornata odierna.

Ricordiamo che tutti gli equipaggi sfidano gli altri una sola volta tra oggi e domenica, le prime due classificate al termine del round robin disputeranno il match race finale che decreterà i vincitori di questa regate preliminari. Da settimana prossima si farà sul serio con la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti che decreterà chi avrà il diritto di fronteggiare i Kiwi nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca.