America’s Cup, Luna Rossa sfiderà New Zealand nella finale dei preliminari: INEOS tramortita, American Magic ko

A Barcellona proseguono le regate preliminari della America’s Cup: terzo dei quattro giorni di gare nelle acque di Barcellona per testare gli AC75 che a partire da settimana prossima si contenderanno il trofeo sportivo più antico del mondo. Nello specchio di mare antistante il capoluogo catalano sono andate in scena quattro sfide, dopo le quattro disputate giovedì e le quattro svolte nella giornata di ieri: iniziano a emergere i primi valori in campo.

Il programma è stato aperto dal confronto tra INEOS Britannia e Alinghi: il Challenger of Record inseguiva la prima vittoria nel torneo dopo le nette sconfitte rimediate contro American Magic e Team New Zealand, mentre gli svizzeri inseguivano una prova di efficienza per capire se lo scafo può ambire a un risultato di rilievo. La partenza è stata sostanzialmente equilibrata e i due equipaggi hanno valicato la linea virtuale dello start sostanzialmente alla pari, inscenando un primo lato di bolina in versione a testa a testa.

Ben Ainslie e compagni, però, erano più veloci e sono progressivamente scappati via, rivelandosi anche più abili in fase di virata e non concedendo spazio ai poco pimpanti elvetici. La compagine britannica si è imposta con 33 secondi di margine e ha ritrovato un po’ di entusiasmo in vista del confronto con Luna Rossa, ovvero quello che poteva essere definito il main event del pomeriggio in terra spagnola.

Luna Rossa ha soppiantato INEOS Britannia, trionfando con 46 secondi di vantaggio. James Spithill, Francesco Bruni e compagni hanno subito la partenza aggressiva da parte di Ben Ainslie, ma lo scafo britannico era eccessivamente veloce in avvicinamento alla linea dello start, ha dovuto poggiare e invece Team Prada Pirelli era più filante. Subito dopo il via effettivo è arrivata la penalità per il Challenger of Record: è entrato un secondo prima dei due minuti previsti nella zona di pre-partenza.

INEOS ha dovuto pagare una penalità di 75 metri, Luna Rossa è scappata via e ha poi progressivamente allungato, mostrando una maggiore velocità sia in bolina che in poppa. Il sodalizio tricolore ha così infilato il terzo successo nel torneo dopo quelli conseguiti contro Orient Express e American Magic, offrendo una prestazione decisamente convincente dal punto di vista tecnico e agonistico che fa ben sperare in vista dei momenti davvero importanti della competizione.

La grande sorpresa si è palesata nella seconda regata di giornata. American Magic era ampiamente favorita contro Orient Express e puntava a un pronto riscatto dopo la netta sconfitta rimediata ieri contro Luna Rossa, ma la corazzata statunitense, tra le più accreditate per la Louis Vuitton Cup e per meritarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della Vecchia Brocca, ha dovuto fare i conti con un problema tecnico prima della partenza.

Quando mancavano cento secondi allo start, Patriot è scesa dai foil. Tom Slingsby e compagni hanno cercato di rialzarsi sopra l’acqua, ma la prua ha avuto una brutta impennata e poi si è riaccasciata in mare (fortunatamente in maniera non violenta). Lo scafo a stelle e strisce non poteva partire e così la vittoria è andata a Orient Express, che ha marcato il primo successo in questi preliminari dopo che ieri non aveva potuto regatare contro New Zealand a causa di un problema tecnico.

Si tratta della terza criticità emersa in tre giorni di gara, considerando anche il problema elettrico avuto da Luna Rossa nelle battute iniziali del confronto con i Kiwi: gli AC75 si rivelano decisamente fragili e l’inconveniente può essere sempre dietro l’angolo, anche considerando la tanta elettronica e la grande tecnologia presenti a bordo. Nell’ultima regata del sabato, Team New Zealand ha sconfitto Alinghi senza particolari problemi: i detentori della Vecchia Brocca hanno infilato il quarto successo consecutivo.

Domani si ritornerà in acqua per le ultime tre regate del round robin: New Zealand-American Magic, Luna Rossi-Alinghi, Orient Express-INEOS Britannia. Al termine le prime due classificate disputeranno il match race finale che decreterà i vincitori di queste regate preliminari: si sa già, in maniera matematica, che il confronto finale sarà tra New Zealand e Luna Rossa.

RISULTATI REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP OGGI

INEOS Britannia vs Alinghi 1-0 (i britannici hanno vinto per 33” sugli svizzeri)

American Magic vs Orient Express 0-1 (i francesi hanno vinto per ritiro degli statunitensi prima della partenza)

Luna Rossa vs INEOS Britannia 1-0 (gli italiani hanno vinto per 46” sui britannici)

Team New Zealand vs Alinghi 1-0 (i neozelandesi hanno vinto per 1’15” sugli svizzeri)

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

1. Team New Zealand 4 vittorie (4 regate disputate)

2. Luna Rossa 3 vittorie (4 regate disputate)

3. American Magic 2 vittorie (4 regate disputate)

4. INEOS Britannia 1 vittoria (4 regate disputate)

4. Alinghi 1 vittoria (4 regate disputate)

4. Orient Express 1 vittoria (4 regate disputate)