America’s Cup, Luna Rossa recupera uno svantaggio siderale. New Zealand ko contro Patriot, ora il match race

A Barcellona sono andate in scena le ultime tre regate del round robin nell’ambito dei preliminari di America’s Cup. Nelle acque catalane si sono disputati tre confronti, a precedere il match race finale riservato alle prime due classificate: già da ieri si sapeva che il testa a testa per il successo in questo evento di preparazione sarebbe stato tra Luna Rossa e Team New Zealand. Oggi entrambi gli equipaggi sono scesi in mare: i Kiwi sono stati sconfitti da American Magic, Team Prada Pirelli ha regolato Alinghi.

I due sodalizi hanno così chiuso la fase a gironi a parità di successi (4) e tra poco daranno vita a un confronto roboante per il successo. I detentori della Vecchia Brocca hanno perso contro gli statunitensi: Peter Burling e Nathan Outteridge hanno perso la partenza contro Tom Slingsby e Paul Goodison, non riuscendo poi a riemergere e perdendo in maniera netta in condizioni di vento molto leggero (circa 8 nodi) e di onda alta circa un metro. E se il Defender soffrisse davvero la brezza morbida? Potrebbe essere uno dei temi delle prossime settimane, intanto è arrivato il primo ko del fine settimana mentre gli americani rialzano la testa dopo aver perso contro Luna Rossa.

L’equipaggio italiano ha rimediato due penalità in fase di pre-partenza e ha accumulato un distacco di circa mezzo chilometro nei confronti di Alinghi sempre con poco vento e onda abbastanza rilevante, ma a quel punto è iniziata una furiosa rimonta e poi gli svizzeri hanno commesso un enorme errore cadendo violentemente dai foil dopo una brutta virata con conseguente brusca impennata. James Spithill e compagni hanno così vinto con 46 secondi di vantaggio sugli elvetici, mentre nell’ultima regata del round robin INEOS Britannia ha regolato agevolmente Orient Express.

CLASSIFICA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

1. New Zealand 4 punti

2. Luna Rossa 4 punti

3. American Magic 3 vittorie

4. INEOS Britannia 2 vittorie

5. Alinghi 1 vittoria

6. Orient Express 1 vittoria