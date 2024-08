America’s Cup, Luna Rossa recupera mezzo chilometro e supera Alinghi in rimonta

Luna Rossa chiude con una bella vittoria in rimonta su Alinghi il round robin della Final Preliminary Regatta, ultimo evento di avvicinamento in vista dell’America’s Cup 2024. Quarto successo consecutivo dunque per il sodalizio italiano (dopo il ko inaugurale per ritiro contro New Zealand), che completa la fase a gironi con un bilancio di 4 successi e 1 sconfitta.

Gli uomini di Max Sirena, per effetto della classifica maturata dopo le prime tre giornata di regate preliminari, erano già certi di prendere parte al match race finale di oggi (riservato alle prime due classificate) contro i Kiwi, che hanno perso proprio in avvio di giornata la loro imbattibilità a Barcellona cedendo nettamente agli statunitensi di American Magic.

Prova di forza davvero notevole in condizioni delicate (vento leggero sui 7-8 nodi e onda di un metro) per il Team Luna Rossa Prada Pirelli, che ha pagato dazio nel confronto diretto con Alinghi nella fase di pre-start rimediando subito due penalità e accumulando un distacco di circa mezzo chilometro nel primo lato di bolina. Nonostante una partenza da incubo, i finalisti dell’ultima Coppa America hanno avuto il merito di non darsi per vinti ricostruendo la regata e mettendo sotto pressione la squadra svizzera.

Tallonata da Luna Rossa nel primo lato di poppa, Alinghi è incappata in un errore cadendo violentemente dai foil dopo una virata complessa e perdendo quasi tutto il vantaggio. Grazie ad una superiore velocità della barca e alle ottime scelte del tandem Bruni-Spithill, l’AC75 italiano ha poi completato il sorpasso più avanti gestendo perfettamente il match race ravvicinato e prendendo anche un buon margine nell’ultimo giro della regata.