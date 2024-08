America’s Cup, il calendario delle regate preliminari di Luna Rossa. Le avversarie giorno per giorno

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista dei primi match race ufficiali nelle acque di Barcellona, che ospiteranno da giovedì 22 a domenica 25 agosto la Final Preliminary Regatta dell’America’s Cup 2024. Le regate preliminari catalane forniranno delle indicazioni importanti ai vari team, che potranno finalmente darsi battaglia con gli AC75 dopo i due eventi disputati l’anno scorso con gli AC40 monotipo.

Luna Rossa sogna in grande ed è pronta a fronteggiare tutte le avversarie della Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti) oltre ai campioni in carica di Team New Zealand. Il sodalizio italiano debutterà infatti domani nel round robin della Final Preliminary Regatta proprio contro il Defender, per poi incrociare successivamente Orient Express, American Magic, Ineos Britannia e Alinghi.

Gli equipaggi si fronteggeranno tra loro una sola volta, in scontri diretti (match race, una barca contro l’altra). Ogni vittoria garantirà un punto. Le due squadre che occuperanno i primi due posti in classifica al termine della fase a gironi si fronteggeranno nel match race finale che decreterà la vincitrice delle regate preliminari di America’s Cup. Di seguito il calendario giorno per giorno di Luna Rossa nella Final Preliminary Regatta di Barcellona.

CALENDARIO LUNA ROSSA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

Giovedì 22 agosto

Seconda regata dalle ore 14.00 Team New Zealand vs Luna Rossa

Quarta regata dalle ore 14.00 Luna Rossa vs Orient Express

Venerdì 23 agosto

Terza regata dalle ore 14.00 American Magic vs Luna Rossa

Sabato 24 agosto

Seconda regata dalle ore 14.00 Luna Rossa vs INEOS Britannia

Domenica 25 agosto

Seconda regata dalle ore 14.00 Luna Rossa vs Alinghi

Eventuale finale tra le due migliori imbarcazioni dei quattro giorni di gara.