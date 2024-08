America’s Cup 2024, via i veli alle barche: Luna Rossa e le avversarie mostrano il potenziale nelle regate preliminari

Tutto pronto a Barcellona per la Final Preliminary Regatta, terza e ultima regata di avvicinamento verso la 37ma edizione dell’America’s Cup. Le acque catalane saranno teatro da giovedì 22 a domenica 25 agosto di un test agonistico molto importante per cominciare a capire meglio il potenziale delle varie barche e di conseguenza i possibili valori in campo tra i team protagonisti della Coppa America.

Le regate preliminari di Barcellona vedranno infatti il vero debutto ufficiale in gara degli AC75, dopo che le precedenti competizioni andate in scena a Vilanova i La Geltrú (14-17 settembre 2023) e Jeddah (29 novembre-2 dicembre 2023) erano state caratterizzate dall’utilizzo dei monoscafi foiling AC40, barca One Design di 12 metri con 4 persone a bordo per ciascun equipaggio.

A partire dalla Final Preliminary Regatta si comincerà a fare sul serio, con il regolamento previsto anche per la Louis Vuitton Cup e l’America’s Cup che prevede equipaggi di 8 velisti. Nelle regate preliminari le barche si sfideranno in quattro giornate di match race e saranno impegnati anche i campioni in carica di Team New Zealand, detentori della Vecchia Brocca.

Gli equipaggi si fronteggeranno tra loro una sola volta, in scontri diretti (match race, una barca contro l’altra). Ad esempio Luna Rossa sfiderà New Zealand, Orient Express, American Magic, INEOS Britannia, Alinghi. Ogni vittoria garantirà un punto. Le due squadre che occuperanno i primi due posti in classifica al termine del round robin si fronteggeranno nel match race finale che decreterà la vincitrice delle regate preliminari di America’s Cup.