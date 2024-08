America’s Cup 2024: il regolamento completo dal round robin alla finale della Louis Vuitton Cup

Giornata di vigilia a Barcellona in vista delle prime regate ufficiali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo degli sfidanti che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. La Challenger Selection Series si svolgerà nelle acque catalane dal 29 agosto al 7 ottobre con un format che prevede inizialmente una fase a gironi e a seguire un tabellone a eliminazione diretta.

Oltre ai cinque Challenger (Ineos Britannia, Luna Rossa, American Magic, Alinghi e Orient Express), anche i campioni in carica di New Zealand prenderanno parte al doppio round robin di match race seppur fuori classifica (i punti ottenuti dagli altri team contro i Kiwi non verranno conteggiati). Di fatto ciascun sodalizio affronterà due volte tutte le rivali e al termine di questo ciclo di testa a testa, in cui ogni vittoria vale un punto, le prime quattro della graduatoria generale accederanno alle semifinali.

In questa fase verrà dunque eliminata una sola barca, mentre la prima classificata potrà scegliere la sua avversaria (tra le altre tre squadre che hanno superato il turno) ed entrambe le semifinali – in programma dal 14 al 19 settembre senza considerare gli eventuali giorni di riserva – si svilupperanno al meglio delle nove regate (avanza chi ne vince cinque).

La finale della Louis Vuitton Cup si disputerà invece al meglio delle 13, con la vittoria che andrà al primo team capace di raggiungere quota 7 punti. Emirates Team New Zealand, dopo aver partecipato alla fase a gironi, sarà poi spettatore interessato di questi match race in attesa di giocarsi tutto a partire dal 12 ottobre nella sfida decisiva (al meglio delle 13 regate) con in palio la Vecchia Brocca.