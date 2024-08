A che ora Nadia Battocletti stasera in tv: programma finale 5000 metri, avversarie, streaming

Nadia Battocletti sarà impegnata questa sera nella finale olimpica dei 5000 metri: la trentina è cresciuta ulteriormente dal settimo posto conquistato a Tokyo nel 2021 e quest’anno a Roma si è laureata campionessa europea sia nei 5000 metri che nei 10000 metri, dimostrando di essere la regina europea del mezzofondo.

La mezzofondista delle Fiamme Azzurre ha convinto in semifinale, gestendo bene la gara, pur ammettendo più tardi di aver accusato qualche piccolo fastidio in preparazione di questi Giochi Olimpici. Le avversarie per la 24enne saranno diverse: la sfida per la vittoria dovrebbe riguardare le due ultime primatiste del mondo e iridate di Eugene e Budapest, Gudaf Tsegay e Faith Kipyegon.

Le gare di atletica sono iniziate giovedì 1° agosto e si concluderanno domenica 11 agosto. Oggi è la volta della finale di Nadia Battocletti che proverà a migliorare il risultato di Tokyo nei 5000 metri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari dei 5000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024.

A CHE ORA LA FINALE DEI 5000 METRI ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Ore 21.15 – Finale 5000 metri donne

LE PARTECIPANTI ALLA FINALE DEI 5000 METRI

Faith Kipyegon (Kenya)

Rose Davies (Australia)

Karoline Bjerkeli Grovdal (Norvegia)

Francine Niyomukunzi (Burundi)

Joselyn Daniely Brea (Venezuela)

Medina Eisa (Etiopia)

Elise Cranny (Stati Uniti)

Sifan Hassan (Paesi Bassi)

Whittni Morgan (Stati Uniti)

Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenya)

Beatrice Chebet (Kenya)

Ejgayehu Taye (Etiopia)

Gudaf Tsegay (Etiopia)

Karissa Schweizer (Stati Uniti)

Nathalie Blomqvist (Finlandia)

Nadia Battocletti (Italia)

ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.