A che ora Marcell Jacobs sui 100 in Diamond League in Silesia: programma preciso, non c’è copertura tv

Marcell Jacobs farà il proprio ritorno in gara nella giornata di domenica 25 agosto, quando sarà uno dei protagonisti della tappa di Diamond League che andrà in scena a Chorzow (Polonia). ‘L’appuntamento è per le ore 15.41, quando andranno in scena i 100 metri: la gara è in realtà una prova di contorno, dunque non vale ai fini della classifica della Diamond League. Proprio per questo motivo la volata sul rettilineo della Silesia non gode di copertura tv e streaming: le telecamere entreranno in azione soltanto alle ore 16.00, coprendo le ultime due gare dell’evento come accade in tutte le tappe del massimo circuito internazionale itinerante.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020, reduce dal quinto posto dei Giochi di Parigi 2024 con l’eccellente crono di 9.85 (miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni), affronterà avversari di lusso sui 100 metri. Su tutti spiccano il giamaicano Kishane Thompson (9.77 in stagione, argento olimpico) e lo statunitense Fred Kerley (9.81 per il bronzo ai Giochi), ma anche il keniano Ferdinand Omanayala (capace di 9.79 nel 2024, ma fuori dalla finale olimpica), lo statunitense Christian Coleman (9.86 in questa annata agonistica) e il giamaicano Ackeem Blake (9.92).

Rivedremo all’opera anche Chituru Ali, autore di un superbo 9.96 a Turku a fine giugno dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei alle spalle di Jacobs, ma poi poco brillante nella semifinale a cinque cerchi. Il velocista comasco proverà a scendere sotto i dieci secondi per la seconda volta in carriera, il suo potenziale è acclarato e i margini di miglioramento sono enormi. Il parterre sarà completato dal britannico Jeremiah Azu e dal giamaicano Rohan Watson.

A CHE ORA MARCELL JACOBS IN DIAMOND LEAGUE

Domenica 25 agosto

Ore 15.41 100 metri maschili, con Marcell Jacobs

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. La gara dei 100 metri non ha copertura televisiva: si inizierà su Rai 3 dalle ore 16.15 e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 16.00.

Diretta streaming: non prevista. La gara dei 100 metri non ha copertura televisiva: si inizierà su Rai Play dalle ore 16.15 e su Sky Go e NOW dalle ore 16.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.