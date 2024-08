A che ora Luna Rossa oggi alle regate preliminari di America’s Cup: programma, regate precedenti, tv

Si tornerà a competere quest’oggi, venerdì 23 agosto (dalle ore 14.00) nelle acque di Barcellona (Spagna). Seconda giornata di regate in questi preliminari dell’America’s Cup. La più antica competizione sportiva internazionale per cui si compete nel ventunesimo secolo terrà banco in questa fase iniziale, utile per scoprire il valore degli AC75 nel confronto diretto con i rivali.

Si prevedono match-race appassionanti, in un day-2 in cui le regate previste sono quattro. A iniziare saranno gli statunitensi di American Magic e gli svizzeri di Alinghi, poi verrà il momento dell’incrocio con maggior appeal. Ci si riferisce alla sfida tra Team New Zealand, equipaggio che ha fatto sua l’ultima edizione dell’America’s Cup, e INEOS Britannia, i primi sfidanti o Challenger of Record.

La terza regata sarà quella in cui Luna Rossa vorrà essere protagonista nell’unico impegno del programma odierno. Ci sarà il match-race contro American Magic e l’obiettivo sarà quello di imporsi per dare un segnali ai rivali e al resto dei competitors. A chiudere il cerchio il confronto tra Team New Zealand e i francesi di Orient Express.

La seconda giornata dei preliminari dell’America’s Cup a Barcellona (Spagna), che inizierà dalle 14.00, sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 20 e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

A CHE ORA LUNA ROSSA OGGI REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

Venerdì 23 agosto

Ore 14.00 American Magic vs Alinghi

A seguire INEOS Britannia vs Team New Zealand

A seguire American Magic vs Luna Rossa

A seguire Orient Express vs Team New Zealand

*Le regate incominceranno alle ore 14.00 e seguiranno l’ordine di svolgimento previsto: al termine di ciascuna regata ci saranno dei minuti di pausa e poi inizierà quella successiva.

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.